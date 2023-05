Schwanenfamilie spaziert über A9 in Weißenfels

Weißenfels - Eine Schwanenfamilie ist entgegen der Fahrtrichtung über die A9 in Weißenfels spaziert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren zwei erwachsene Schwäne und mindestens sieben Küken zwischen der Anschlussstelle Weißenfels und dem Autobahnkreuz Rippachtal unterwegs. Polizisten leiteten den Verkehr mittels Blaulicht auf die mittlere Fahrspur um. Schließlich habe die Schwanenfamilie die Autobahn verlassen und sei unverletzt auf eine angrenzende Wiese in Sicherheit gelaufen.