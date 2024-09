Stargard - Nach dem Ende der Vorbereitung sieht Trainer Janis Gailitis beim Syntainics MBC noch Nachholbedarf in Sachen Konstanz. „In den vier Spielen sind wir noch sehr wechselhaft aufgetreten. Wir haben teilweise eine gute Defense gespielt, damit bin ich zufrieden. Gegen starke Mannschaften wie es Ljubljana und Sopot waren, wurden uns aber auch unsere Schwächen aufgezeigt“, sagte der Lette nach dem letzten Härtetest der Weißenfelser Basketballer in Polen.

Zum Abschluss des Castorama Cups im polnischen Stargard gewann der MBC 66:53 gegen die Gastgeber. Am Ende belegte der Club aus Sachsen-Anhalt Platz zwei des Turniers. „Das war ein langer und anspruchsvoller Trip, der uns einiges abverlangt hat. Unter dem Strich haben alle einen guten Job gemacht, darauf können wir stolz sein“, sagte Gailitis.

Am Samstag (20.00 Uhr) steht das erste Pflichtspiel für den 39-Jährigen als MBC-Coach an. Dann treten die Wölfe in der ersten Runde des BBL-Pokals bei Zweitligist Gießen an. Die Achtelfinals werden am 12. und 13. Oktober ausgetragen. Dort greifen auch die Playoff-Teilnehmer der vergangenen Saison ins Geschehen ein. Der MBC müsste bei einem Sieg in Gießen in Ludwigsburg antreten.