Burg - Nach dem Ausbruch der Geflügelpest im Landkreis Jerichower Land ist die eingerichtete Schutzzone am Donnerstag wieder aufgehoben worden. Das teilte der Landkreis mit einer entsprechenden Verfügung mit. Mitte April war in der Ortschaft Roßdorf die hochansteckende Geflügelpest in einem Betrieb festgestellt worden. Daraufhin mussten die Tiere getötet werden und es wurde eine Schutzzone um den Ort eingerichtet.

Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine hoch ansteckende, schnell fortschreitende, akut verlaufende und leicht übertragbare Viruserkrankung. Die Geflügelpest - auch Vogelgrippe genannt - kann durch verschiedene sogenannte aviäre Influenzaviren ausgelöst werden.