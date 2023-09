Schutz vor Cyberangriffen: Land nimmt an Krisenübung teil

Magdeburg - Um sich besser gegen Cyberangriffe zu schützen, nimmt Sachsen-Anhalt in der kommenden Woche an einer länderübergreifenden Krisenübung teil. Simuliert wird ein Cyberangriff auf eine Regierung, damit soll die ressort- und länderübergreifende Zusammenarbeit trainiert werden. Das teilte das Innenministerium von Sachsen-Anhalt am Samstag mit.

Das Risiko, einem Cyberangriff ausgesetzt zu sein, sei allgegenwärtig, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Als Folge solcher Angriffe seien staatliche Einrichtungen bereits in der Vergangenheit wochen- und monatelang eingeschränkt gewesen. 2021 war beispielsweise der Landkreis Bitterfeld-Wolfen Ziel eines Cyberangriffs geworden.