Zwickau - Innenminister Armin Schuster sieht bei Sachsens Polizeigebäuden immensen Investitionsbedarf. Es brauche ein „Sonderbauprogramm Polizei“, sagte der CDU-Politiker am Freitag. Anlass war die Eröffnung des frisch sanierten und erweiterten Campus der Polizeidirektion Zwickau nach sechs Jahren Bauzeit. Es wurden 43,4 Millionen Euro investiert, ursprünglich war von 30 Millionen Euro die Rede gewesen. „Wir haben noch viele Zwickaus im ganzen Land“, sagte Schuster mit Blick auf den Baubedarf andernorts.

Derzeit werde ein Plan erarbeitet, alle Polizeidienststellen auf den modernen Stand wie in Zwickau zu bringen, erläuterte Schuster auf Nachfrage. Dabei gehe es um einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren. Ziel sei, der nächsten Landesregierung - in Sachsen wird im kommenden Jahr gewählt - ein fertiges Ideenpapier hierzu zu übergeben. Zwar werde aktuell auch an anderen Standorten der Polizei investiert und modernisiert. Das reiche aber bei weitem nicht aus. Als ein Beispiel für weiteren Investitionsbedarf nannte er das Polizeirevier Plauen.

Laut Finanzministerium wurden in den vergangenen beiden Jahren 150 Millionen Euro in Polizeigebäude investiert. Auch im aktuellen Doppelhaushalt stehe dafür ein dreistelliger Millionenbetrag zur Verfügung, sagte Amtschef Sebastian Hecht. Der neue Campus in Zwickau unweit des Stadtzentrums sei exakt auf die Bedürfnisse der Polizei zugeschnitten, betonte er. „Das war baulich eine Herausforderung.“ So wurde etwa das historische Hauptgebäude, das vor mehr als 100 Jahren als Königliches Amtshaus errichtet wurde und unter Denkmalschutz steht, saniert und im Innern den Nutzungen der Polizei angepasst. Auch ein Erweiterungsbau wurde errichtet.

In dem Gebäudekomplex mit einer Nutzfläche von 7000 Quadratmetern sind den Angaben zufolge künftig etwa 500 Polizeibedienstete tätig. Untergebracht sind Leitung und Führungsstab, das Polizeirevier Zwickau und Teile der Kriminalpolizei, hieß es. Dazu gehören neben zahlreichen Büros das Führungs- und Lagezentrum mit einem extra Raum für Sonderlagen, kriminaltechnische Labore sowie Gewahrsamszellen. Im Keller sind zudem „Verwahrräume“ eingerichtet, in denen Menschen kurzfristig untergebracht werden können. Diese sind rosa gestrichen. Das habe psychologische Gründe, hieß es. Die Farbe soll auf aggressive Insassen beruhigend wirken.

Die Polizeidirektion Zwickau umfasst die Landkreise Zwickau und Vogtland. Das Gebiet erstreckt sich damit auf rund 2400 Quadratkilometern und mehr als einer halben Million Einwohner.