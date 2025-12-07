Gegen Mitternacht fallen in der Ansbacher Innenstadt Schüsse. Ein Mann wird getroffen - und am Bein verletzt.

Ansbach - Ein Polizist hat in der bayerischen Stadt Ansbach einen Mann durch einen Schuss am Bein verletzt. Der 47-jährige Mann sei am Abend mit einem Messer auf mehrere Polizisten zugegangen und habe auch nach einem Warnschuss nicht angehalten, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Daraufhin habe ihm ein Beamter ins Bein geschossen. Lebensgefahr bestehe durch die Schussverletzung nicht.

Der Mann habe zuvor in der Wohnung seiner Mutter randaliert, sagte der Sprecher weiter. Die Frau habe sich bei einer Nachbarin in Sicherheit bringen können, der Mann habe sich daraufhin mit einem Messer bewaffnet.

Wegen der Schussabgabe sei jetzt auch das Bayerische Landeskriminalamt im Einsatz, hieß es weiter. Laut Augenzeuge waren in der Nacht zu Sonntag rund 30 Beamte vor Ort. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.