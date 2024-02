Wegen Schüssen auf ein Mädchen wird die US-Polizei in eine Wohngegend gerufen. Dann eröffnet plötzlich ein Unbekannter das Feuer - und ein Haus geht in Flammen auf.

East Lansdowne/Washington - Nach Schüssen und einem Feuer in einem Wohnhaus nahe der US-Metropole Philadelphia werden mehrere Mitglieder einer Familie vermisst, darunter mehrere Kinder. Die Familie habe in dem Haus in dem Ort East Lansdowne gelebt, sagte Bezirksstaatsanwalt Jack Stollsteimer. Man wisse derzeit nichts über den Verbleib von sechs bis acht Familienmitgliedern.

Die Polizei war zu dem Haus gerufen worden, weil auf der Straße angeblich Schüsse auf ein elf Jahre altes Mädchen abgefeuert worden waren. Als die Polizei am Tatort ankam, eröffnete ein Schütze laut Stollsteimer aus dem Wohnhaus heraus sofort das Feuer. Zwei Polizisten seien angeschossen und ins Krankenhaus gebracht worden.

In dem Haus brach schließlich aus noch ungeklärten Gründen ein Feuer aus. „Unsere Angst ist, dass mehrere Menschen in diesem Haus sind“, sagte Stollsteimer. „Ich weiß nicht, ob sie tot sind.“ Er machte deutlich, dass die Einsatzkräfte erst am Morgen in dem Gebäude nach den Vermissten suchen könnten, weil dieses noch in Flammen stehe. Offen blieb zunächst auch, ob die Berichte über die angeblichen Schüsse auf das Mädchen korrekt waren. Der gesamte Straßenzug wurde evakuiert. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst offen.