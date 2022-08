Schüsse in Wohnung: Polizei beschlagnahmt Softair-Waffen

Schwedt - In einer Wohnung in Schwedt (Landkreis Uckermark) hat die Polizei drei Softair-Waffen sichergestellt. Zeugen nahmen am Mittwochvormittag Schüsse wahr und alarmierten die Polizei, wie die Beamten mitteilten. Demnach verschafften sich speziell geschulte Polizisten Zutritt zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort wurden vier Männer angetroffen, die in Gewahrsam genommen wurden. Mit den sichergestellten Waffen können Plastikkugeln verschossen werden, wie es hieß.