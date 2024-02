Berlin - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Berlin-Neukölln sind mehrere Schüsse gefallen. Dabei wurde in der Nacht zu Samstag einer der Männer durch einen Schuss am Bein verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Der Täter flüchtete. Nach ihm fahndet die Polizei. Am Tatort in der Sonnenallee an der Ecke Schönstedtstraße wurden Spuren gesichert. Um was es bei dem Streit am Samstagmorgen ging, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.