Polizeieinsatz Schüsse in Burgerrestaurant in Hamburg - Ein Verletzter

Nach Schüssen in einem Lokal in Hamburg-Eimsbüttel wird ein Mann verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Täter ist auf der Flucht.

Von dpa Aktualisiert: 02.12.2025, 01:21
Der Einsatz der Polizei lief am Abend noch.
Der Einsatz der Polizei lief am Abend noch. Rene Schröder/News5/dpa

Hamburg - In Hamburg sind am Abend Schüsse in einem Burgerrestaurant gefallen. Ein Mann sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter ist demnach auf der Flucht, der Einsatz laufe noch. 

Das Restaurant liegt den Angaben zufolge in der Gärtnerstraße in Eimsbüttel. In der Nähe des Tatorts kreiste ein Polizeihubschrauber, wie ein dpa-Reporter berichtete. Weitere Angaben zu dem Fall, dem Täter sowie dem Zustand des Verletzten machte die Polizei zunächst nicht.