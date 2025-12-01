Nach Schüssen in einem Lokal in Hamburg-Eimsbüttel wird ein Mann verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Täter ist auf der Flucht.

Hamburg - In Hamburg sind am Abend Schüsse in einem Burgerrestaurant gefallen. Ein Mann sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter ist demnach auf der Flucht, der Einsatz laufe noch.

Das Restaurant liegt den Angaben zufolge in der Gärtnerstraße in Eimsbüttel. In der Nähe des Tatorts kreiste ein Polizeihubschrauber, wie ein dpa-Reporter berichtete. Weitere Angaben zu dem Fall, dem Täter sowie dem Zustand des Verletzten machte die Polizei zunächst nicht.