Schüsse in Berlin-Neukölln lösen Einsatz aus

Berlin - Mehrere Schüsse haben am späten Donnerstagabend in Berlin-Neukölln einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ersten Erkenntnissen zufolge sei dabei niemand verletzt worden sein, teilte die Polizei am Freitag mit. Wer geschossen haben soll und weitere Details der Tat waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die „B.Z.“ darüber berichtet.