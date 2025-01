In Neu Wulmstorf gibt es einen Polizeieinsatz wegen eines randalierenden Menschen. Ein oder mehrere Polizisten schießen.

Neu Wulmstorf - Bei einem Polizeieinsatz nahe Hamburg sind in der Nacht Schüsse gefallen. Einer oder mehrere Beamte hätten ihre Waffe bei dem Einsatz in Neu Wulmstorf südwestlich von Hamburg genutzt, teilte die Polizei mit. Zuvor habe ein randalierender 25 Jahre alter Mann mit einem Gegenstand nach den Beamten geworfen und einen von ihnen am Kopf verletzt.

Unklar ist noch, wie viele Schüsse abgegeben wurden und ob dadurch jemand verletzt wurde. Der 25-Jährige hatte nach Polizeiangaben einen Knochenbruch. Es sei aber noch unklar, ob das eine Folge der Schüsse ist. Der 25-Jährige wurde festgenommen und kam ebenso wie der verletzte Polizist in ein Krankenhaus.

Zu den weiteren Hintergründen des Falls ermittelt die Polizei in Lüneburg. Weitere Angaben machte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht.