Schüsse aus Schreckschusswaffe an Schule - Polizeieinsatz

Die Polizei rückte mit vielen Einsatzkräften zu der Schule an.

Loxstedt - Zwei Jugendliche sollen an einer Schule in der Gemeinde Loxstedt im Landkreis Cuxhaven Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben haben. Sie lösten so einen größeren Polizeieinsatz aus. Zwei verdächtige Jungen, die geschossen haben sollen, seien gestellt worden, sagte ein Polizeisprecher. Niemand sei verletzt worden. „Die Lage ist vollkommen ruhig“, sagte der Sprecher weiter. Die Polizei war mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Warum die Jugendlichen schossen, war nicht bekannt.

Laut der Polizei hatten Mitarbeiter an der Haupt- und Realschule in Loxstedt zunächst zwei Jugendliche gemeldet, die außerhalb des Schulgeländes Schüsse abgaben und danach ins Schulgebäude liefen. Die Polizei stellte erst einen der Tatverdächtigen und wenig später den Zweiten. Zu dem Vorfall würden nun Ermittlungen aufgenommen, sagte der Polizeisprecher. Zu dem Alter der Jugendlichen und den weiteren Umständen gab es zunächst keine Angaben.

Die Schülerinnen und Schüler an der Schule machten sich nach Angaben der Polizei am Vormittag auf den Heimweg. Das sei ohnehin so geplant, da es heute Zeugnisse gebe und der Unterricht verkürzt sei, sagte der Polizeisprecher.