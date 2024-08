Aus einem Autokorso in Bremer heraus fallen Schüsse. Die Polizei beschlagnahmt eine Waffe und stellt mehrere Anzeigen.

Schüsse aus Autokorso - Polizeieinsatz in Bremen

Bremen - Der Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft hat in Bremen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hätten beobachtet, wie aus dem Korso heraus mit einer Waffe in die Luft geschossen worden sei, teilte die Polizei am Vormittag mit. Bei einer anschließenden Kontrolle der Teilnehmer und der Autos sei eine Schreckschusswaffe gefunden und beschlagnahmt worden. Ein Fahrzeug wurde wegen unklarer Besitzverhältnisse sichergestellt und abgeschleppt.

Ein weiteres Fahrzeug hatte kurz zuvor eine Warnbarke in einer Abfahrt der Autobahn 27 beschädigt. Die Ermittler sprachen mit allen Beteiligten. Es wurden mehrere Anzeigen gestellt, unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.