Suhr - Mit Schüssen aus einem fahrenden Auto sind in der Gemeinde Suhr nahe Bremen zwei Männer schwer verletzt worden. Die 54 und 67 Jahre alten Opfer standen zusammen mit Freunden auf einem Grundstück in Gehwegnähe und wurden an den Beinen getroffen, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von einem Tötungsversuch aus.

Das Fahrzeug, aus dem am Samstagnachmittag in dem niedersächsischen Ort geschossen wurde, flüchtete dann über die Bundesstraße 322 in Richtung Autobahn 1, wie es hieß. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb bis in den Abend erfolglos.

Zeugenaussagen zufolge handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen dunklen Pkw-Kombi. Es sollen mehrere Personen darin gesessen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Schüsse aufgenommen. Der Tatort wurde für die Spurensuche weiträumig abgesperrt. Zeugen der Schüsse werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz zu melden. Es würden auch Hinweise zum Tatfahrzeug entgegengenommen, hieß es weiter.