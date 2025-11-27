Am Berliner Hauptbahnhof soll ein Mann mit einer Gaswaffe auf einen Reisenden geschossen haben. Die Polizei fand beim mutmaßlichen Täter dann 149 Stahlkugeln und einen Schalldämpfer.

Der Verdächtige soll am Eingang des Hauptbahnhofs geschossen haben. (Symbolbikld)

Berlin - Ein betrunkener Mann soll am Berliner Hauptbahnhof unvermittelt mit einer Gasdruckwaffe auf einen Reisenden geschossen haben. Zwei Zeugen überwältigten am Dienstagabend den mutmaßlichen Schützen, wie die Bundespolizei mitteilte. Einsatzkräfte nahmen demnach den polizeibekannten 21-Jährigen fest.

Der 43-jährige Reisende wurde den Angaben zufolge im Eingangsbereich des Bahnhofs beschossen und im Rücken getroffen. Er blieb laut Polizei unverletzt.

Die CO2-Waffe - eine Art Luftdruckwaffe - wurde sichergestellt. Bei einer Durchsuchung des Verdächtigen wurden 149 Stahlkugeln, ein Schalldämpfer für die Waffe, ein Cuttermesser sowie zwei Werkzeuge gefunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, ein Haftrichter ordnete dann Untersuchungshaft an.

Laut Deutscher Hauptstelle für Suchtfragen wird bei etwa zwei Promille das Betäubungsstadium erreicht. Störungen des Gedächtnisses und der Orientierung treten auf.