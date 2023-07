Hannover - Nach dem tödlichen Schuss auf einen 34-Jährigen an einer Stadtbahnhaltestelle in Hannover muss sich ein 22-Jähriger vor Gericht verantworten. Die Hauptverhandlung beginnt am Dienstag, wie das Landgericht Hannover am Montag mitteilte. Dem jungen Mann werden laut Anklage Totschlag und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Er steht unter Verdacht, am 28. Februar im Stadtteil Döhren mindestens zwei Mal auf den 34-Jährigen geschossen zu haben. Ein Schuss traf das Opfer in den Bauch, der Mann starb kurz nach der Tat.

Der 22 Jahre alte deutsche Staatsbürger war etwa eine Woche nach der Tat in der Wohnung seiner Mutter in Hameln festgenommen worden. An der Festnahme waren Spezialeinsatzkräfte der Polizei beteiligt. In der Wohnung wurden zwei Schusswaffen und Kleidung sichergestellt.

Nach Angaben des Gerichts sollen zunächst der Verdächtige und der Bruder des späteren Opfers an der Haltestelle in einen Streit geraten sein. Der 34-Jährige ging dazwischen, dann soll der 22-Jährige geschossen haben. Das Gericht warf dem Angeklagten vor, billigend in Kauf genommen zu haben, die beiden Brüder tödlich zu verletzen.