Magdeburg - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) hat die Entwicklung der Tourismusbranche im Land hervorgehoben. Im vergangenen Jahr sei bei den Übernachtungszahlen fast wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht worden, sagte der CDU-Politiker am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Magdeburg. „Tourismus in Sachsen-Anhalt ist, denke ich, auf einem sehr guten Wege nach Corona wieder entsprechend gute Zahlen zu schreiben.“

Im dritten Jahr nach Beginn der Corona-Krise näherte sich der Übernachtungstourismus laut dem Wirtschaftsministerium langsam dem Vorkrisen-Niveau an. Die Branche verzeichnete 2022 rund 3,1 Millionen Gästeankünfte und 7,9 Millionen Übernachtungen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Gästeankünfte damit um 48 Prozent und die der Übernachtungen um 36 Prozent. Damit liege die Zahl der Übernachtungen nur noch acht Prozent unter dem Niveau von 2019.