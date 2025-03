Seit über 20 Jahren steht Bernd Schultz an der Spitze des Berliner Fußball-Verbandes. Und es soll weitergehen.

Berlin - Bernd Schultz will Präsident des Berliner Fußball-Verbandes bleiben. Der 67-Jährige gehört zu den mindestens zwölf Kandidaten und Kandidatinnen, die sich für die zu besetzenden Positionen im BFV-Präsidium zur Wahl stellen. Gewählt wird auf dem Ordentlichen Verbandstag des BFV am 22. November. Schultz führt den Verband seit September 2004 an.

„Auch wenn jedes Präsidialamt per Einzelabstimmung gewählt wird, war es den aktuellen Mitgliedern des Führungsgremiums wichtig, die Bereitschaft für ihre erneuten Kandidaturen geschlossen und frühzeitig bekanntzugeben“, teilte der BFV mit. Die Mitglieder des aktuellen Präsidiums würden sich in nahezu identischer Konstellation erneut zur Wahl stellen.