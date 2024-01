Zwölf Jahre lang war Lutz Hasse Thüringens oberster Datenschützer. Einen besonderen Fokus legte er auf Datenschutz an Schulen. Dafür erntete er oft Kritik. Bevor er aus dem Amt ausscheidet, mahnt er eine Gesetzesänderung an.

Erfurt - Nach Auffassung von Thüringens Landesdatenschutzbeauftragten Lutz Hasse sollten Schulleiter nicht Verantwortliche für den Datenschutz an Schulen sein. „Die Verantwortlichkeit ist völlig falsch verortet. Sie müsste eigentlich beim Ministerium liegen“, sagte Hasse der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. In Berlin sei das bereits so im Datenschutzgesetz geregelt. Die Schulleiter seien gar nicht dafür ausgebildet, um verantwortlich für das datenschutzkonforme Funktionieren von Software zu sein. „Die können das gar nicht wissen“, sagte Hasse.

Hasse ist seit 2012 Datenschutzbeauftragter in Thüringen und scheidet planmäßig im Februar aus dem Amt aus. Während seiner Amtszeit eckte er gerade bei Datenschutzfragen an Schulen immer wieder an. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger steht noch nicht fest.