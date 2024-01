Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sollen Auszubildende in therapeutischen Gesundheitsberufen nach dem Willen von CDU, SPD und FDP künftig kein Schulgeld mehr zahlen. Der Bildungsausschuss habe am Donnerstag eine entsprechende Beschlussempfehlung verabschiedet, teilte die Landtagsfraktion der Liberalen mit. Die Landesregierung solle die Schulgeldfreiheit in die Wege leiten, hieß es.

Sollten die Pläne umgesetzt werden, könnten davon Logopäden, Podologen, Physio- und Ergotherapeuten oder Medizinisch-technische Assistenten profitieren.

„Der soziale und finanzielle Hintergrund der Eltern dürfen keinen Einfluss auf den Bildungserfolg haben“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Konstantin Pott. „Für mehr Chancengerechtigkeit ist die Schulgeldfreiheit in den Gesundheitsberufen ein wichtiger Schritt.“