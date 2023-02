Köthen - In einer Förderschule in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat die Polizei am Mittwochmorgen einen zwölfjährigen Schüler festgenommen, der zuvor mit „messerähnlichen Gegenständen“ im Schulgebäude aufgefallen war. Das teilte die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Mittwoch mit. „Die Schulleitung informierte daraufhin die Polizei.“

Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Die Situation sei unter Kontrolle, das Kind sei gestellt worden, es bestehe keine Gefahr mehr, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochmorgen.

Weitere Details zum Einsatz sind bisher nicht bekannt. „Informationen zu Motiven oder Hintergründen liegen uns bislang nicht vor“, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe würden mit Hochdruck ermittelt, sagte der Sprecher.