Braunschweig - Ein Ass in Erdkunde: Der 16-jährige Florian Steglich aus Leipzig ist neuer Geografie-„Champion“ des „Diercke Wissen“-Wettbewerbs. Im Bundesfinale am Freitag in Braunschweig setzte sich der Sachse gegen 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch, wie die Veranstalter mitteilten. Florian Steglich löst mit seinem Sieg den vormaligen Gewinner León Niemietz (16) von der Deutschen Schule in Barcelona ab. Dieser schaffte es nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr auf Platz 2. Dritter wurde der zwölfjährige Michael Hahn aus Meckenheim in Nordrhein-Westfalen.

Insgesamt nahmen 14 Jungen und 3 Mädchen am Finale teil. Sie mussten dabei Fragen aus dem gesamten Spektrum der Geografie beantworten: Welche Länder haben den höchsten Happy-Planet-Index? Liegt Dublin oder Hamburg nördlicher? Welcher europäische Staat hat das längste Schienennetz? Diese und weitere Fragen wurden den Schülerinnen und Schülern der Klassen 7 bis 10 gestellt.

Der Wettbewerb wird jährlich vom Westermann Verlag mit Sitz in Braunschweig veranstaltet und vom Verband Deutscher Schulgeografen sowie dem Diercke Weltatlas begleitet. Ziel des Wettbewerbs sei es, bei den Schülerinnen und Schülern Begeisterung für Geografie zu wecken.