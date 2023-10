Dresden - Kultusminister Christian Piwarz hat die sächsischen Lehrkräfte aufgefordert, den Nahost-Konflikt im Unterricht zu thematisieren. Der CDU-Politiker habe in einem Brief an alle Schulen auf entsprechendes pädagogisches Unterstützungsmaterial hingewiesen, teilte das Ministerium am Montag mit. Die Lehrkräfte sollten den Schülerinnen und Schülern Raum für drängende Fragen, Gefühle und Austausch geben. Piwarz habe zudem klargestellt, dass an den Schulen kein Platz für Antisemitismus und auch kein Platz für Israelhass sei.