Sangerhausen - Mehrere Schulen im vom Hochwasser betroffenen Gebiet in Sachsen-Anhalt sollen ab Montag wieder öffnen. Der Betrieb am Gymnasium in Kelbra, der Grundschule sowie der Sekundarschule in Roßla und der Grundschule in Wallhausen laufe am Montag wieder normal, teilte der Landkreis Mansfeld-Südharz am Sonntagabend mit. Die Grundschule in Kelbra bleibe jedoch noch bis einschließlich Mittwoch geschlossen, hieß es.

Der Landkreis hatte am 2. Januar mitgeteilt, dass die Schulpflicht in einigen Orten ausgesetzt wird. Kurz vor Jahresende war in der Region rund um Oberröblingen im Süden Sachsen-Anhalts der Fluss Helme stellenweise stark über seine Ufer getreten. Als sich die Lage zuspitzte, hat der Landkreis am 30. Dezember den Katastrophenfall ausgerufen.