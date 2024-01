Berlin - Unbekannte haben eine Schulfassade in Berlin-Neukölln mit volksverhetzenden Schriftzügen beschmiert. Zwei antiisraelische Parolen auf Englisch und Arabisch wurden am Mittwochnachmittag an einer Grundschule entdeckt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Die Schmierereien waren demnach rund acht Meter breit und einen Meter hoch. Polizisten hätten die Schriftzüge mit Farbe unkenntlich gemacht. Der Staatsschutz ermittle wegen Volksverhetzung.