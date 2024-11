In Chat-Gruppen verbreitet sich eine Drohung an einer Schule im Sömmerda. Daraufhin rückt die Polizei aus und räumt das Gebäude.

Es gibt Ermittlungen gegen einen 14-Jährigen nach einer Drohung an einer Regelschule in Sömmerda. (Symbolbild)

Sömmerda - Nach einer Gewaltandrohung an einer Regelschule in Sömmerda ermittelt die Polizei gegen einen 14-Jährigen. Die Schule musste am Morgen kurzzeitig geräumt werden, nachdem sich zuvor eine Drohung in Chat-Gruppen verbreitet hatte. Wie die Polizei weiter mitteilte, durchsuchten Beamte daraufhin das gesamte Schulgebäude und konnten am Vormittag schließlich Entwarnung geben. Der Unterricht wurde daraufhin fortgesetzt.

Laut Polizei soll ein 14-Jähriger aus Sömmerda die Meldung verbreitet haben. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet worden, hieß es. Zu der Art der Drohung wollte sich die Polizei nicht äußern.