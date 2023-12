Schuldenstand der Kommunen so hoch wie seit langem nicht

Ein älterer Mann zählt Geld an einem Tisch.

Halle - Der Schuldenstand der Kommunen in Sachsen-Anhalt ist gestiegen. Ende September 2023 lag er bei insgesamt 3,049 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt in Halle am Freitag mitteilte. Das sei ein Zuwachs um 152 Millionen Euro im Vergleich zu Ende September 2022. Erstmals seit 2017 lag der Schuldenstand wieder über drei Milliarden Euro.

Der Anteil der Schulden zur Liquiditätssicherung lag laut Statistikbehörde bei rund 46 Prozent. Kredite zur Liquiditätssicherung werden aufgenommen, um die kurzfristige Zahlungsfähigkeit einer Gebietskörperschaft sicherzustellen. Die restlichen etwa 54 Prozent entfielen auf Investitionen. Innerhalb der kommunalen Familie gibt es gravierende Unterschiede bei der Verschuldungshöhe und -entwicklung.