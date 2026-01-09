Am Festland sorgt das kräftige Winterwetter für viele leere Klassenzimmer. Auf der ostfriesischen Insel Wangerooge ist das anders – warum es für Schülerinnen und Schüler dort Präsenzunterricht gibt.

Diese Grundschule in der Region Hannover ist wegen des Schnees für den regulären Schulbetrieb geschlossen. Auf der Nordseeinsel Wangerooge gibt es dagegen trotz des heftigen Wintersturms Präsenzunterricht.

Wangerooge - Wegen des Wintersturms „Elli“ fällt an allen allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen heute die Schule aus – allerdings mit mindestens einer Ausnahme. Auf Wangerooge gilt trotz des Schneesturms und Schneeverwehungen in den Straßen Präsenzunterricht an der Inselschule. „In Absprache mit dem Schulträger darf der Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler stattfinden, die nicht auf die Schülerbeförderung/den Schulbustransport angewiesen sind“, teilt der Landkreis Friesland auf Anfrage mit. Auf der autofreien Insel Wangerooge gibt es keine Schulbusse.

„Wir empfehlen in dieser Woche geeignete Winterkleidung und geeignetes Schuhwerk zu tragen und auf die Benutzung eines Fahrrades zu verzichten“, schreibt der Schulleiter auf der Schulwebsite. Rund 35 Schülerinnen und Schüler gingen zuletzt in fünf Klassenverbänden auf die kleine Inselschule.

Am Festland landesweit Schulausfälle

Der Landkreis weist aber darauf hin: Grundsätzlich gelte, dass Eltern ihre Kinder bis zur zehnten Klasse auch ohne angeordneten Unterrichtsausfall zu Hause behalten oder vorzeitig vom Unterricht abholen können, wenn sie befürchten, dass die Kinder ansonsten auf dem Schulweg wegen extremer Witterung unzumutbaren Gefahren ausgesetzt sind. Heute sollen daher auch nur wenige Schülerinnen und Schüler in den Klassenräumen auf Wangerooge unterrichtet worden sein.

Wegen der Wetterlage fällt der reguläre Schulunterricht in Niedersachsen und Bremen aus. Gründe sind glatte Straßen, starker Schneefall und heftiger Wind, der zu Schneeverwehungen führen kann. Bei solchen Wetterbedingungen ist es schwierig, sicher zur Schule zu kommen.