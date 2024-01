Aken - Unbekannte haben die Turnhalle einer Sekundarschule in Aken im Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit verfassungswidrigen Kennzeichen beschmiert. In der Zeit vom Freitag zum Samstag wurden unter anderem Hakenkreuze, SS-Runen und weitere Schriftzüge mit schwarzer Farbe an die Außenwände gesprüht, wie die Polizei in Köthen mitteilte. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.