Schul-Dauerausstellung in Magdeburg neu konzipiert

Magdeburg - Das Kulturhistorische Museum in Magdeburg präsentiert eine inhaltlich, konzeptionell und gestalterisch komplett überarbeitete Schau über Schule und deren Wandel. Nach der Eröffnung am Sonntag soll „Schulgeschicht:n - Schule wie sie war, ist und sein wird“ als Dauerausstellung Besucherinnen und Besucher locken. Sie gebe dem Museum zufolge einen Überblick über die Geschichte schulischer Bildung in der Landeshauptstadt, die rund tausend Jahre zurückreiche.

Es gebe ein historisches Klassenzimmer und eine Traumschule zur „Interaktion und Reflexion“, hieß es. Anhand von Originalobjekten, beispielhaften Biografien und interaktiven Stationen könne dem Wandel von Schule und Bildung nachgespürt werden. Basis der Ausstellung ist den Angaben zufolge eine externe Sammlung, die dem Museum 1998 überlassen wurde. Seit 2015 wird sie dauerhaft in den Museumsräumen gezeigt.

Die Neugestaltung sei mit Sondermitteln aus der Stadtkasse, von Bund und Land sowie der Kloster Bergeschen Stiftung finanziert worden. Die Räume seien mit EU-Mitteln hergerichtet worden, hieß es.