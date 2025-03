Bei Auseinandersetzungen unter angetrunkenen Männern geht es oft sehr ruppig zu. In Gera gab es einen besonderen Fall.

Schuhabdruck im Gesicht - Körperverletzung in Gera

Schwere Körperverletzung in Gera

Gera - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Gera wurde ein Mann mit Fußtritten ins Gesicht traktiert. Die Polizei sprach von einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Nacht zu Sonntag im Stadtteil Lusan. Einer der Männer wurde in einen Rettungswagen gebracht - dort sei das Ausmaß der Tätlichkeiten deutlich geworden: Er hatte einen deutlichen Abdruck eines Schuhprofils im Gesicht.

Ein Abgleich mit dem Schuh des anderen Beteiligten bestätigte den Verdacht, dass er der Täter war. Gegen ihn sei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden. Beide Männer waren laut Polizei angetrunken.