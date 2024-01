Ilmenau - Der Bestseller-Autor und Literaturprofessor Dirk Oschmann ist bei einer Lesung im thüringischen Ilmenau von der Bühne gestürzt. Er wollte mit dem Moderator des Abends den Tisch, an dem er saß, beiseite räumen, lief rückwärts und stürzte dabei von der über einen Meter hohen Bühne herunter, wie eine dpa-Reporterin beobachtete. Das Publikum musste den Saal verlassen, ein Notarzt kümmerte sich um Oschmann. Dieser sei mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilten die Veranstalter auf Anfrage mit.

Der Unfall passierte eine halbe Stunde nach Beginn der Lesung aus dem Bestseller „Der Osten, eine westdeutsche Erfindung“ von Oschmann. Sein Buch hatte es im vergangenen Jahr an die Spitze der Sachbuch-Bestsellerlisten von „Spiegel“ und „Focus“ geschafft. Zentrale These seines Buchs ist, dass der Westen seit der deutschen Vereinigung 1990 den Diskurs beherrscht, sich selbst als Norm setzt und den Osten als Abweichung verunglimpft. Das Buch hatte eine neue Ost-West-Debatte unter anderem in den Medien ausgelöst. Oschmann wurde 1967 in Gotha geboren und ist Literaturprofessor an der Universität Leipzig.