Leipzig - Die Woche startet für die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit heiterem und warmem Wetter. Bei viel Sonnenschein sollen die Temperaturen auf bis zu 24 Grad steigen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mit.

In der Nacht zu Dienstag wird allerdings vor allem in den östlichen Landesteilen dichter Nebel erwartet. Autofahrer müssen sich nach Angaben des DWD in der Nacht und am Morgen auf Sichtweiten unter 150 Meter einstellen. Die Temperaturen sinken auf bis zu 7 Grad.

Am Dienstagvormittag bleibt es zunächst noch nebelig. Nach der Nebelauflösung ist dann aber mit Sonnenschein zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad.