Schneebedeckte Wälder laden zum Spaziergang ein. Wenn Ausflügler ein paar Sicherheitsaspekte beachten, spricht nichts gegen die Zeit in der Natur. Die Landesforsten erklären, was wichtig ist.

Schöne Winterwälder - Das ist beim Spaziergang zu beachten

Nach dem Sturm in die Natur

Wer ein paar grundlegende Dinge beachtet, kann in den nächsten Tagen schöne Waldspaziergänge erleben.

Großenkneten - Sobald sich das stürmische Winterwetter etwas beruhigt hat, dürfte es viele Menschen in die Natur ziehen. Die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) erklären, was es für einen sicheren Waldspaziergang zu beachten gibt.

Das Erlebnis von Schnee im Wald sei etwas ganz Besonderes, weil es die Möglichkeit, durch den Schnee zu stapfen, im Nordwesten eher selten gebe, sagte Stefan Grußdorf, Leiter des Forstamtes Ahlhorn.

Erhöhte Aufmerksamkeit im Wald

Angesichts der Wettervorhersage von Schneeregen, Schneeverwehungen und Sturmböen zum Wochenende, raten die Landesforsten zu erhöhter Aufmerksamkeit beim Betreten der Wälder.

Vereinzelt könnten Äste durch die Schneelast oder in Verbindung mit Wind brechen, besonders bei Nadelbäumen, älteren oder geschwächten Bäumen. Auf Wegen und Pfaden bestehe zudem Glättegefahr, etwa durch Schnee, Schneematsch oder gefrierenden Regen.

Spaziergänge auf befestigten Wegen oft unproblematisch

Spaziergänge auf den meisten befestigten Wegen seien in vielen Bereichen unproblematisch, sagte Grußdorf. Bei Sturm sollten die Wälder dennoch gemieden werden.

Ausflügler sollten unbedingt darauf achten, ihre Autos nur dort abzustellen, wo sie weder den Verkehr noch wichtige Zufahrten behindern. Einfahrten und Wege müssten jederzeit für Einsatz- und Rettungskräfte freigehalten werden, teilten die Landesforsten mit Blick auf das bevorstehende Wochenende mit.

„Bei Beachtung dieser Hinweise können Waldbesucher voraussichtlich auch in der nächsten Woche ein Winterwunderland vor der Haustür erleben“, sagte Forstamtsleiter Grußdorf.