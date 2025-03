Schon wieder ein Vogelgrippe-Nachweis in Thüringen

Schleiz - Die Vogelgrippe hat erneut Thüringen erreicht. Im Saale-Orla-Kreis wurde die Geflügelpest bei mehreren Schwänen in Pörmitz und bei Oberpöllnitz festgestellt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Schon im Oktober und November 2024 war der Erreger bei toten Wildgänsen im Landkreis Sonneberg bestätigt worden.

Das Ministerium appelliert an Geflügelhalter, ihre Tiere nur an Stellen zu füttern und zu tränken, zu denen Wildvögel keinen Zugang haben. Auch andere Kontaktmöglichkeiten zwischen Geflügel, wilden Wasservögeln und natürlichen Gewässern müssten minimiert werden. Es bestehe ein hohes Risiko, das Virus in Geflügelhaltungen und Vogelbestände einzuschleppen.