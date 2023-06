Schon mehr als 50 Einsätze wegen Unwetters in Berlin

Berlin - Innerhalb kurzer Zeit rückte die Berliner Feuerwehr am Dienstagnachmittag zu mehr als 50 Einsätzen wegen des Unwetters aus. Wie schon am Montag waren vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen und umgefallene Bäume die Folge von starken Regenfällen, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte. Verletzte habe es bisher nicht gegeben. In Berlin-Mahrzahn fiel ein Baum auf zwei geparkte Fahrzeuge ohne Insassen und beschädigte diese.

Die Feuerwehr hatte gegen 17.15 Uhr den „Ausnahmezustand Wetter“ für Berlin ausgerufen und wird seitdem von zahlreichen Freiwilligen Feuerwehren unterstützt. Der „Ausnahmezustand Rettungsdienst“ ist dem Feuerwehrsprecher zufolge dagegen noch nicht erklärt worden. Bis in die Nacht zu Dienstag rückte die Berliner Feuerwehr zu knapp über 400 Einsätzen aus.