Bundeskanzler Scholz zu Anklebe-Aktionen: „Finde das völlig bekloppt“

Das Publikum in einer Schule in Brandenburg hat Fragen an den Kanzler: Was er selber für den Klimaschutz tue und wie er Klebe-Aktionen von Klimaschützern finde? Olaf Scholz beantwortet in einer Schule zum EU-Projekttag viele Fragen.