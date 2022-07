Scholz würdigt NS-Widerstand des 20. Juli 1944

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz hat zum 78. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler den Widerstand gegen das NS-Regime gewürdigt. Die Frauen und Männer um Claus Schenk Graf von Stauffenberg hätten ihr Leben riskiert, um Hitlers Regime zu stürzen, schrieb der SPD-Politiker am Mittwoch auf Twitter. „Ihr Opfer verpflichtet uns, stets für die Demokratie einzustehen“, mahnte der Bundeskanzler. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz schrieb ebenfalls auf Twitter: „Der heutige Tag mahnt uns, zu unseren Werten zu stehen.“

Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg vergeblich versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten und den Krieg zu beenden. Stauffenberg und drei Mitverschwörer wurden noch am Abend des Attentats im Innenhof des Bendlerblocks erschossen. In den folgenden Wochen und Monaten richteten die Nazis rund 90 weitere Beteiligte und Unterstützer hin.

Am Mittwochnachmittag wollten an der Gedenkstätte Plötzensee in Berlin Persönlichkeiten von Politik und Gesellschaft Kränze niederlegen. Vertreter von Bundesregierung und Berliner Senat wollten Ansprachen halten. Am Abend sollten am Bendlerblock, dem Berliner Dienstsitz des Verteidigungsministeriums, etwa 400 Bundeswehr-Rekrutinnen und -Rekruten ihr feierliches Gelöbnis ablegen. An der Vereidigung der jungen Soldaten sollten unter anderem Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (beide SPD) teilnehmen.