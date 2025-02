Bei der Bundestagswahl treten Olaf Scholz und Annalena Baerbock als Direktkandidaten in Potsdam an. Bei der DGB-Wahlarena sind zudem Gäste von CDU, der Linken und dem BSW.

Potsdam - Bei der Brandenburger Spitzenkandidatenrunde des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zur Bundestagswahl treffen Kanzler Olaf Scholz (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und drei weitere Gäste am Samstag (11.00 Uhr) in Potsdam aufeinander. SPD-Kanzlerkandidat Scholz und die Grünen-Politikerin Baerbock treten wie vor vier Jahren als Direktkandidaten in Potsdam an.

Außerdem sind der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler, der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Bundestag, Christian Görke, und die stellvertretende BSW-Bundesvorsitzende Friederike Benda zu Gast. Die AfD ist nicht eingeladen - der DGB verweist dazu auf einen Beschluss, dass er nicht mit der AfD zusammenarbeitet und die Partei nicht zu Veranstaltungen einlädt.

Bei der Wahlarena unter dem Motto „Mensch, wähl‘ doch mal“ soll es um Fragen und Antworten rund um Arbeit, Wirtschaft und soziale Sicherheit gehen - mit Hilfe eines Würfelspiels auf einem großen Spielplan. Nach einer Stunde kann das Publikum Fragen stellen.