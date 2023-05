Kleinmachnow - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Montag viele Schüler-Hände geschüttelt: Zum EU-Projekttag besuchte er am Nachmittag die Eigenherd-Schule in Kleinmachnow östlich von Potsdam. Schülerinnen und Schüler begrüßten den Kanzler in verschiedenen Sprachen - darunter auch Ukrainisch. Bei der Vorstellung eines Schüler-Austauschprojektes mit Tschechien verriet Scholz zu seinen sportlichen Hobbys: „Ich rudere ja, aber Stand-up-Paddling habe ich noch nicht gemacht.“ Danach traf er hinter verschlossenen Türen auch ukrainische Schülerinnen und Schüler.

Beim EU-Projekttag, den es seit 2007 gibt, kommen Politikerinnen und Politiker in Schulen und diskutieren mit Jugendlichen über Europa.