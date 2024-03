Scholz-Rede in Leipzig mehrfach unterbrochen

Leipzig - Die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse ist am Mittwochabend mehrfach von Demonstranten unterbrochen worden. Während der Rede riefen mehrere im Gewandhaus verteilte Aktivisten laut, aber weitgehend unverständlich in die Ansprache des SPD-Politikers. Weite Teile des Protestes wurden zudem von anhaltendem Beifall des Publikums übertönt. „Uns alle führt hier in Leipzig die Macht des Wortes zusammen - nicht des Geschreis“, sagte Scholz begleitet von Applaus. Nach einigen Minuten konnte er seine Eröffnungsrede fortsetzen.