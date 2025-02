Potsdam - Der scheidende SPD-Kanzler Olaf Scholz wird vermutlich der älteste Brandenburger Abgeordnete im neu gewählten Bundestag. Der 66-Jährige werde voraussichtlich der älteste Mandatsträger für Brandenburg sein, sagte Landeswahlleiter Josef Nußbaum in Potsdam. Scholz holte bei der Bundestagswahl das Direktmandat im Wahlkreis 61 in Potsdam – das einzige der SPD bei dieser Wahl in Brandenburg.

Jüngster Abgeordneter wird nach Angaben des Landeswahlleiters voraussichtlich der 33 Jahre alte AfD-Politiker Hannes Gnauck, der das Direktmandat im Wahlkreis 57 in der Uckermark holte. Der bisherige Vorsitzende der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA), die sich auflöst, ist bereits Bundestagsabgeordneter.

Der Verfassungsschutz Brandenburg stuft die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet die JA als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung.