Kleinmachnow - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Bedeutung von Deutschlands Wasserwegen für die heimische Wirtschaft hervorgehoben. „Deutschlands Wohlstand lebt davon, dass wir Wasserstraßen haben“, sagte Scholz bei seinem Besuch des Berufsbildungszentrums der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt am Dienstag im brandenburgischen Kleinmachnow. Die Wasserstraßen seien historisch gewachsen und noch immer von großer Bedeutung. Die Aufgabe des Wasserbaus sei, diese zu pflegen, damit die Wirtschaft wachsen könne und die Natur erhalten bliebe.

Scholz besuchte am Dienstag unter anderem die Ausbildungsstätte für Wasserbauer in Kleinmachnow. Dort werden nach Angaben einer Sprecherin des Bildungszentrums jährlich etwa 60 Wasserbauer ausgebildet. Die Stätte in Kleinmachnow ist eine von zwei Ausbildungszentren für diesen Beruf. Die zweite Stätte befindet sich in Koblenz. Scholz im ist in dieser Woche als Bundestagsabgeordneter auf einer „Sommerreise“ in Brandenburg unterwegs.

Scholz wohnt mit seiner Frau, der ehemaligen brandenburgischen Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), in Potsdam. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte er das Mandat für den Wahlkreis 61 (Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II) gewonnen. Im vergangenen Jahr war Scholz während seiner Sommerreise durch diesen Wahlkreis getourt.