Scholz appelliert an Verständigungsbereitschaft

Dresden - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Gesellschaft angesichts wachsender Spannungen zur Verständigungsbereitschaft aufgerufen. Im Gespräch mit Akteuren des Dresdner Demokratieprojektes „metro_polis“ beschwor er am Donnerstag eine „Verständigungsgemeinschaft“. Man dürfe Dinge nicht nur bewerten, sondern sollte auch Teil der Lösung sein. Es sei toll, dass es solche Gesprächsangebote wie das in Dresden gebe. Soziale Medien hätten viel Gutes mit sich gebracht, aber nicht nur. Die Verbreitung haltloser Gerüchte sei ein Problem. Man müsse Möglichkeiten schaffen, bei denen wieder mehr geredet werde.

Der Verein „metro_polis“ arbeitet bei seinem Projekt mit den Dresdner Verkehrsbetrieben zusammen und will Straßenbahnen zum lebendigen Ort der Demokratie und Meinungsbildung machen. Mehrmals pro Woche finden moderierte Gespräche im letzten Abteil einer fahrenden Straßenbahn im normalen Linienbetrieb statt. Dort bilden sich spontan Gesprächsrunden mit Fahrgästen. Das Team von „metro_polis“ moderiert dabei Diskussionen zu den relevanten Themen wie Flucht und Asyl, Klima, soziale Gerechtigkeit oder auch Einsamkeit, Mobbing und Stressbewältigung.

Scholz hatte das Projekt schon vorab als großartige Initiative bezeichnet. Sie leiste wertvolle Arbeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Miteinander sprechen, unterschiedliche Meinungen austauschen und aushalten, andere Ansichten verstehen lernen und vielleicht sogar gemeinsame Standpunkte entwickeln - das fördert die Gesprächskultur in unserem Land im allerbesten Sinne.“ Scholz hofft darauf, dass das Beispiel aus Dresden Schule macht und auch in anderen Städten Nachahmung findet.

Im Gespräch mit Scholz berichteten Teilnehmer über ihre Erfahrungen mit dem Projekt. Es gehe darum, Kontroversen zu führen, aber nicht als Streit, sagte einer der Akteure. Meist seien die Fronten verhärtet, auch weil man immer gleichen Gesprächsmustern folge und mit Schuldzuweisungen bei der Hand sei. Er habe aber auch bemerkt, dass es eine Schwarmintelligenz und viele kluge Köpfe gebe, die bislang nie mit der Politik in Verbindung gekommen seien. Nach Angaben von Vereinssprecherin Kristina Krömer werden Lösungsvorschläge der Fahrgäste zu diversen Themen am Monatsende gebündelt und an die Stadtverwaltung übermittelt.

Scholz gab zum Abschluss auch einen Einblick in sein eigenes Mobilitätsverhalten. Er vermisse es, Auto oder mit der Bahn zu fahren. Früher sei es da auch zu netten Begegnungen gekommen. Letztmals sei er als Bundesfinanzminister mit der Bahn gefahren, verriet der Bundeskanzler.