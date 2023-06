Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 als eines der wichtigsten und stolzesten Ereignisse der Freiheitsgeschichte Deutschlands gewürdigt. Damals habe es so ausgesehen, als wäre der Aufstand vergeblich, sagte der SPD-Politiker am Samstag beim Gedenken an die Opfer der Niederschlagung in Berlin. „Aber diese Opfer waren nicht vergeblich, das sehen wir heute klarer.“

Bei der friedlichen Revolution in der DDR 1989 sei die „große Vision von Freiheit und Selbstbestimmung“ verwirklicht worden, fügte Scholz hinzu. Die Demonstrierenden von 1989 hätten sich zwar nicht auf ihre Vorgänger 1953 bezogen, weil sie wenig von ihnen gewusst hätten. Dennoch gebe es „eine direkte Linie“ zwischen beiden Ereignissen.

Scholz gedachte der Ereignisse gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Bundesratspräsident Peter Tschentscher, Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner und anderen. Sie versammelten sich auf dem Berliner Friedhof Seestraße im ehemaligen Westteil der Stadt, wo mehrere Opfer des Volksaufstands begraben sind.

Dorthin waren damals protestierende Arbeiter gezogen. Insgesamt gingen am 17. Juni 1953 rund eine Million Menschen an 700 Orten der damaligen DDR auf die Straße. Sie demonstrierten gegen höhere Arbeitsnormen, aber auch für mehr Wohlstand, freie Wahlen und ein Ende der Teilung Deutschlands. Die sowjetische Besatzungsmacht schlug die Proteste gemeinsam mit den DDR-Behörden nieder. Mindestens 55 Menschen wurden getötet.