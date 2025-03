Einer der jungen Urlauber rüttelt an einem Snack-Automaten. Der Besitzer stellt die Deutschen zur Rede. Dann eskaliert die Situation.

Schoko-Streit in Tirol: Drei Berliner mit Heugabel verletzt

Ladis - Drei Urlauber aus Berlin sind in einem Tiroler Skigebiet von einem Lokalbetreiber mit einer Heugabel attackiert und teils schwer verletzt worden. Wie die österreichische Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Angreifer den Verdacht, dass die Gäste Schokolade aus einem Automaten vor seinem Lokal in Ladis gestohlen hatten.

Zwei Brüder und ein Verwandter im Alter von 17, 18 und 20 Jahren hatten nach eigenen Aussagen in der Nacht auf Mittwoch Münzen in den Automaten geworfen. Als das Gerät angeblich nichts auswarf, rüttelte einer der drei nach Polizeiangaben daran, bis der Snack herausfiel.

Verletzungen am Kopf, Rücken und Arm

Ein Zeuge beobachtete die Urlauber aus einiger Entfernung und verständigte den Betreiber des Restaurants. Der 45-jährige Unternehmer und Landwirt fuhr laut Polizei zum Ort des Geschehens. In der Annahme, dass die drei jungen Berliner die Schokolade ohne zu zahlen aus dem Automaten gerüttelt hätten, stellte er sie zur Rede und attackierte sie mit der Heugabel.

Dabei verletzte er die drei Urlauber. Ein Polizeibeamter berichtete der Deutschen Presse-Agentur von einer Schnittwunde am Kopf sowie Verletzungen am Rücken und Oberarm. Die Angegriffenen wurden in einer Klinik ambulant behandelt. Der Einheimische wurde angezeigt.