Der Schönheitswahn im Netz ist groß. Ein größerer Po, eine schlankere Taille - für viele Menschen ein Grund, sich unters Messer zu legen. Dass solche Eingriffe gefährlich sein und sogar tödlich enden können, wird dabei häufig in Kauf genommen. Nun starb eine Influencerin vermutlich an den Folgen einer verpfuschten Schönheitsbehandlung.

Influencerin stirbt vermutlich an Folgen einer verpfuschten Schönheitsoperation

Magdeburg/DUR/acs - Ihren 1,5 Millionen Followern auf Instagram zeigte die argentinische Influencerin und TV-Moderatorin Silvina Luna im Netz ihr Leben: Urlaube und TV-Auftritte waren dabei Programm.

Dabei litt die 43-Jährigen offenbar schon seit Jahren an gesundheitlichen Problemen - vermutlich in Folge einer verpfuschten Schönheitsoperation. Wie der "Mirror" unter Berufung auf ihre Anwälte berichtet, starb Silvina Luna am vergangenen Donnerstag, den 31. August.

Im Jahr 2011 soll die Influencerin eine Po-Vergrößerung bei sich vornehmen lassen haben, auch als Brazilian Butt Lift oder BBL bekannt. Die Behandlung soll jedoch schwerwiegende Folgen mit sich gebracht haben. Vier Jahre nach dem Eingriff klagte Silvina Luna über starke Schmerzen. Bei einer medizinischen Untersuchung wurden Nierensteine bei der TV-Moderatorin entdeckt.

Influencerin stirbt mit 43 Jahren - Verpfuschter BBL vermutlich schuld

Außerdem arbeiteten Silvina Lunas Nieren nicht mehr richtig. Sie erkrankte an Niereninsuffizienz und Hyperkalzämie und musste regelmäßig zur Dialyse gehen. Silvina Luna wartete bis zuletzt auf eine Spenderniere, jedoch ohne Erfolg. Am 31. August 2023 verstarb sie laut "Mirror" nach 79 Tagen im Krankenhaus. Ihr letzter Instagram-Post am 05. Juni verdeutlicht, wie schlecht es Silvina Luna zuletzt ging.

Die gesundheitlichen Probleme Silvina Lunas sollen auf die verpfuschte Behandlung ihres damaligen Schönheitschirurgen Anïbal Lotocki zurückgehen. Bei dem Brazilian Butt Lift soll der Arzt der damals 31-Jährigen Luna Polymethylmethacrylat in das Gesäß gespritzt haben. Diese Substanz ist auch bekannt als Acrylglas und wird unter anderem in der Automobilindustrie eingesetzt. Mit Polymethylmethacrylat können Muskeln oder Körper modelliert werden. Der Stoff ist für Schönheitseingriffe nicht zugelassen.

Umstrittener Schönheitschirurg weiter auf freiem Fuß

Nachdem er von Silvina Luna und drei weiteren Frauen wegen ärztlicher Fehler verklagt wurde, wurde Anïbal Lotocki im Februar 2022 zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren verurteilt. Laut "Mirror" ist der Chirurg trotz Verurteilung aktuell jedoch weiter auf freiem Fuß. Er hatte Berufung gegen das erste Urteil gegen ihn eingelegt. Sein Fall wird neu geprüft.

Zwei Wochen vor Lunas Tod verstarb der Fernsehmoderator Mariano Caprarola. Auch er soll sich 2010 einem BBL von Anïbal Lotocki unterzogen haben.

Beim Brazilian Butt Lift wird Eigenfett an Körperstellen wie Armen, Innenschenkeln, Bauch oder dem Kinn bei der Patientin oder dem Patienten abgesaugt und in den Bereich der Hüfte und des Pos injiziert. Die Operation gilt als eine der Gefährlichsten weltweit. Bei dem Eingriff stirbt eine von 3.000 Patienten.