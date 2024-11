Mit einem Schockanruf bei einer Seniorin haben Betrüger in Erfurt 30.000 Euro erbeutet. Ein Mann holte das Geld bei der Wohnung der Frau ab. Wie verlief die Masche?

Erfurt - Betrüger haben eine Seniorin mit einem Schockanruf um 30.000 Euro betrogen. Eine Frau rief die 84-Jährige am vergangenen Freitag an und gab vor, dass die Tochter der Seniorin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, wie die Polizei mitteilte. Damit sie nicht ins Gefängnis müsse, sollte die Seniorin 30.000 Euro bezahlen. Die Frau stimmte zu und übergab einem unbekannten Mann das Geld wenig später an ihrer Wohnungstür. Er flüchtete unerkannt. Angehörige der Seniorin fiel der Betrug auf. Sie riefen die Polizei und erstatteten eine Strafanzeige.