Fast sechs Monate fehlte Jackson Irvine dem FC St. Pauli im vergangenen Jahr nach einer Fuß-OP. Jetzt hat es den australischen Kapitän erneut erwischt.

Hamburg - Fußball-Bundesligist FC St. Pauli muss erneut für unbestimmte Zeit auf seinen Kapitän Jackson Irvine verzichten. Einen Tag vor dem Nordduell beim VfL Wolfsburg (Mittwoch, 18.30 Uhr/Sky) teilten die Hamburger mit, dass bei dem 32-jährigen Australier erneut Probleme am linken Fuß aufgetreten seien. An genau dieser Stelle war Irvine im April 2025 operiert worden. Es folgte eine Zwangspause von fast sechs Monaten.

St. Pauli: „Zunächst kein weiterer Einsatz möglich“

Sein Comeback im Oktober hatte einen großen Einfluss auf das Spiel des FC St. Pauli. Mit dem Kapitän im zentralen Mittelfeld beendeten die Kiezkicker Anfang Dezember eine Serie von neun Niederlagen nacheinander in der Bundesliga.

„Aufgrund der nun aufgetretenen Probleme wird zunächst kein weiterer Einsatz möglich sein. Aktuell wird das weitere Vorgehen zwischen allen Beteiligten abgestimmt“, heißt es in der Mitteilung des Clubs.